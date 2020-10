E’ accaduto alle prime ore del 17 ottobre in via Truento. Macchina parcheggiata notevolmente danneggiata, identificato il mezzo ‘responsabile’: una Fiat Punto grigia metalizzata

MONTEPRANDONE – “Giallo” in quel di Monteprandone.

Alle prime ore di sabato 17 ottobre, intorno alle 3, un’auto si è schiantata a Centobuchi in via Truento contro un altro mezzo in sosta. Un impatto violento tanto da provocare danni importanti alla macchina parcheggiata.

Il veicolo in questione avrebbe poi imbracciato via Matteotti e successivamente viale De Gasperi.

La Polizia Municipale coordinata dal Comandante Eugenio Vendrame, ha effettuato i rilievi sul posto rinvenendo pezzi del mezzo in fuga. Dagli accertamenti eseguiti e dalle immagini della videosorveglianza, si è risaliti al tipo e al colore del mezzo: una Fiat Punto grigia scura metalizzata.

Le indagini per individuare macchina e conducente sono ancora in corso ma c’è fiducia in un esito positivo.

Dal Comando della Polizia Municipale chiedono, oltre ad augurarsi che il conducente si possa presentare spontaneamente in sede, a possibili testimoni di riferire tutto ciò che può essere utili ai fini dell’indagine.

