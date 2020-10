Una nota della FIPAV ha chiarito che l’attività torneistica, compresa quella Under 14, è da considerare momentaneamente sospesa. La manifestazione organizzata da Volley Angels Project sarebbe dovuta andare in scena sabato 24 ottobre.

PORTO SAN GIORGIO – Sabato 24 ottobre a Porto San Giorgio si sarebbe dovuta svolgere l’edizione 2020 del “Trofeo De Mitri”, torneo nazionale di pallavolo femminile che avrebbe viste impegnate quattro squadre di serie B2.

Una nota della FIPAV, volta a regolare l’attività sportiva alla luce delle disposizioni incluse nel Dpcm del 18 ottobre, ha specificato come “L’attività torneistica, compresa quella Under 14, è da considerare momentaneamente sospesa. Le partite amichevoli, ad eccezione di quelle tra squadre partecipanti ai campionati di serie A, si potranno svolgere solo nell’ambito del proprio territorio regionale”.

«Con profondo dispiacere – ha dichiarato il direttore sportivo Fulvio Taffoni – siamo stati costretti ad annullare questa manifestazione che voleva essere di sprono per la prosecuzione dell’attività agonistica e di preparazione al campionato che prenderà il via sabato 7 novembre. Ringraziamo comunque tutti coloro che avevano collaborato per l’organizzazione del torneo e le società che avrebbero dovuto partecipare, vale a dire Margutta Civitalad Civitavecchia, Faro Plast School Volley Perugia e Retina Cattolica Volley. La preparazione delle nostre squadre proseguirà incessantemente, ma sempre nel massimo rispetto delle norme atte a debellare la diffusione del virus».

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.