SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova settimana di film al cineteatro Concordia.

Ecco la programmazione dal 22 al 28 ottobre.

“I Predatori”

Giovedì 22 ore 19:30-21:30

Venerdì 23 ore 19:30-21:30

Sabato 24 ore 17:30-19:30-21:30

Domenica 25 ore 17:30-19:30-21:30

Lunedì 26 ore 21:30 (5 euro)

“I Predatori”, film diretto da Pietro Castellitto, racconta la storia di due famiglie, i Pavone e i Vismara, molto diverse fra loro sia nella scala sociale che nella vita: intellettuale, ricchi, borghesi i primi; proletari, fascisti e incolti i secondi. Nonostante la loro estrema diversità, qualcosa li accomuna e non è soltanto la caotica Roma in cui vivono.

Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà dei Pavone e dei Vismara a scontrarsi. Motore di questa collisione è un 25enne, che mostrerà come gli esponenti delle due famiglie custodiscano gelosamente ognuno un proprio segreto, rivelando come spesso l’apparenza inganni, perché in fondo non ci sono vittime, ma solo predatori.

Per i mercoledì del cineforum: “Miss Marx”, mercoledì 28 ottobre ore 21.30

Miss Marx, il film diretto da Susanna Nicchiarelli, ambientato nell’Inghilterra del XIX secolo, è incentrato sulla vita della figlia più piccola di Karl Marx, Eleanor (Romola Garai).

Soprannominata in famiglia come “Tussy”, Eleanor era una donna intelligente, determinata e libera. Traduttrice e attrice, si impegnò su vari fronti. E’ stata infatti un’attivista per i diritti dei bambini e una delle prime donne ad accostarsi i temi del femminismo e del socialismo. Instancabile e piena di energia ha portato avanti con passione e motivazione il lavoro di suo padre.

Nella sua vita privata, tuttavia, era una donna vulnerabile. L’incontro e la lunga relazione con il compagno di lotte Edward Aveling (Patrick Kennedy) condizionerà la sua intera vita.

Prezz: 6,50 interi; 5,00 ridotti sotto i 12 e sopra i 65 anni

Contatti: 342 1877277; 335 6070843; 0735 588246

Facebook: Cinema teatro Concordia

Il cinema Concordia rispetta i protocolli Covid

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.