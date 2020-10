Video tratto dai canali della Sambenedettese Calcio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Paolo Montero prepara il turno infrasettimanale che vedrà la sua Samb impegnata in trasferta contro l’Imolese mercoledì sera. “Affrontiamo questa partita come tuttte, con lo stesso spirito. Adesso dobbiamo vedere come stanno i ragazzi per preparare al meglio la formazione”.

Sugli avversari: “Sono una squadra giovane e dinamica e hanno giocato molto bene le ultime partite che ho visto, inoltre verticalizzano bene e fanno movimenti sincronizzati in campo”.

Sulle varianti offensive della sua squadra: “Con i nomi che abbiamo è normale che tutti si aspettano sempre di più ma serve calma perché Botta, ad esempio, pur avendo fatto un’ottima preparazione ha giocato contro il Mantova dopo tanti mesi di stop. Comunque lì davanti abbiamo tante opzione e caratteristiche diverse dei calciatori, quindi possiamo scelgiere”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.