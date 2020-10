SERIE D 2020/21:

Presenza di pubblico alle gare- Si comunica a tutte le società che il DPCM del 13/10/2020 all’art. 1 comma 6 lettera e), consente la presenza di pubblico alle gare del Campionato di Serie D e più precisamente prevede che: ”per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. ”Si raccomanda, pertanto, il rispetto e l’osservanza di quanto innanzi previsto.

Quest’anno i quattro fuoriquota da schierare in campo dovranno essere: un 99, un 2000, un 2001 ed un 2002. Confermate le 5 sostituzioni a partita per ciascuna squadra.

Ricordiamo inoltre che in tutti e 9 i Gironi ci sarà una sola promozione in C (1a classificata di ciascun Girone) e 4 retrocessioni: 2 dirette e 2 dopo i play out.

Nei due Gironi a 20 retrocederanno direttamente in Eccellenza la 19a e 20a classificata, negli altri 7 (compreso l’F) la 16a e 17a.

La Coppa Italia di Serie D quest’anno non verrà disputata ma si giocherà solo il Campionato.

Coppa Italia rinviata alla stagione 2021/2022, inizio campionato confermato per il 27 settembre

SERIE D GIRONE F:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-La 3a Giornata di Serie D Girone F è incompleta. All’appello infatti manca la gara F.C. Matese-Aprilia Racing Club, rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 14,30 per l’emergenza covid 19. Le 8 gare regolarmente disputate hanno scaturito: 7 successi (tutti interni) ed un solo pareggio (per 1-1); 17 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno per ora in questo 4°turno.

L’unica squadra del torneo ancora a secco di gol segnati è il Rieti.

Unica doppietta di questa 4a giornata quella realizzata dall’attaccante sambenedettese Michael Liguori (Recanatese).

Campobasso, Recanatese e San Nicolò Notaresco rimangono in testa alla classifica, salendo a quota 10 punti, frutto di 4 risultati utili consecutivi (3 successi ed un pareggio) a testa.

Olympia Agnonese unica squadra rimasta al palo (ossia a 0 punti) con 4 ko consecutivi.

Primo successo stagionale ed interno per la Vastese.

Le squadre ancora imbattute sono: Campobasso (3 successi: 2 interni ed 1 esterno ed un pareggio esterno), Recanatese (3 successi: 2 interni ed 1 esterno ed un pareggio esterno), San Nicolò Notaresco (3 successi: 1 interno e 2 esterni ed un pareggio interno) e Tolentino (2 successi esterni e 2 pareggi interni) con 4 risultati utili consecutivi a testa.

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Aprilia Racing Club (un pari esterno, 2 ko interni ed una gara della 4a giornata da recuperare), Atletico Porto Sant’Elpidio (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno), Castelfidardo (2 pareggi interni e 2 ko esterni), Olympia Agnonese (4 ko consecutivi: 2 interni e 2 esterni), Real Giulianova (2 pari esterni e 2 ko interni) e Rieti (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno).

Risultati 4a Giornata Campionato di Serie D Girone F di domenica 18 ottobre 2020:

Campobasso-Montegiorgio 2-0 (37’Zammarchi, 62’Bontà)

Castelnuovo Vomano-Olympia Agnonese 2-1 (40’Lorenzo Emili, 64’autorete di Andrea Casimirri nel tentativo di spazzare la propria area dopo il palo colpito da Imho [O.A.], 66’Loviso su rigore)

Cynthialbalonga-Castelfidardo 1-0 (72’Federico Pace)

F.C. Matese-Aprilia Racing Club (Gara rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 14,30 per l’emergenza covid 19)

Recanatese-Atletico Porto Sant’Elpidio 3-0 (84’e 90’Michael Liguori, 93’Francis Gomez)

San Nicolò Notaresco-Atletico Terme Fiuggi 3-1 (5’Lorenzo Marchionni, 34’Gianmarco Basilico [A.T.F.], 50’Banegas, 86’Mateus Ribeiro Dos Santos. Al 50’l’attaccante argentino Banegas ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Spadini, ma sulla ribattuta ha depositato la sfera in rete. Espulsi: all’81’Tucci per gioco falloso su Simoncini ed all’89’l’attaccante brasiliano del San Nicolò Mateus Ribeiro Dos Santos per gioco falloso su Bittaye)

Tolentino-Real Giulianova 1-1 (58’Ndiakhate Niane [T], 83’Barlafante [R.G.])

Vastese-Pineto 1-0 (76’Di Prisco)

Vastogirardi-Rieti (Gara giocata al Comunale Acquasantianni di Trivento [Campobasso]) 1-0 (78’Silvio Merkaj su rigore. Al 48’espulso Gualtieri del Rieti per doppia ammonizione).

CLASSIFICA :

Campobasso 10,

San Nicolò Notaresco 10,

Recanatese 10,

Castelnuovo Vomano 9,

Tolentino 8,

Vastogirardi 7,

Cynthialbalonga 7,

Montegiorgio 6,

Pineto 6,

Atletico Terme Fiuggi 6,

Vastese (-1) 4,

F.C. Matese * 3,

Real Giulianova 2,

Castelfidardo 2,

Rieti 2,

Atletico Porto Sant’Elpidio 2,

Aprilia Racing Club * 1,

Olympia Agnonese 0.

*= una gara (F.C. Matese-Aprilia Racing Club) in meno e dunque da recuperare (mercoledì 28 ottobre alle ore 14,30)

(-1)= un punto di penalizzazione per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dei rimborsi all’ex centrocampista Vittorio Palumbo per la stagione sportiva 2018-2019..

Prossimo turno, 5a Giornata d’andata di domenica 25 ottobre 2020 ore 14,30:

Aprilia Racing Club-Vastese

Atletico Terme Fiuggi-Tolentino

Campobasso-F.C. Matese

Castelfidardo-Castelnuovo Vomano

Montegiorgio-San Nicolò Notaresco

Olympia Agnonese-Vastogirardi

Pineto-Recanatese

Real Giulianova-Cynthialbalonga

Rieti-Atletico Porto Sant’Elpidio

In testa alla classifica marcatori c’è l’attaccante portoghese del F.C. Matese Leo Abreu con 3 centri.

Alle sue spalle troviamo: Bontà e Cogliati del Campobasso, Capezzani e Ettore Padovani del Tolentino, Michele Guida del Vastogirardi, Loviso (un rigore trasformato) del Castelnuovo Vomano, Arturo Lupoli (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Antonio Negro del F.C. Matese e Pera (un rigore trasformato) della Recanatese con 2 reti a testa.

Completano attuale podio: Aliffi e Zira dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Angelilli, Federico Cardella e Tommaso Mazzei del Cynthialbalonga, Gianmarco Basilico, Cosimo Forgione, Fabrizio Melara e Papaserio dell’Atletico Terme Fiuggi, Brenci, Candellori, Vittorio Esposito e Pablo Vitali del Campobasso, Alessandro Brunetti e Sbaffo della Recanatese, l’attaccante guineano Souleymane Camara, Vincenzo Gentile e l’attaccante albanese Silvio Merkaj del Vastogirardi, Riccardo Cuccù (un rigore trasformato), Pampano e Leonardo Santoro del Montegiorgio, Nicolò Cancelli, l’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos, Frulla ed Andrea Mancini del San Nicolò Notaresco, D’Egidio, Lorenzo Emili e Faggioli del Castelnuovo Vomano, Daniel Giampaolo (un rigore trasformato) del Castelfidardo, Guarracino (un rigore trasformato) della Vastese, Labriola ed il centrocampista italo-albanese Alessio Ruci del Tolentino, Minicucci del F.C. Matese, Nohman (un rigore trasformato) dell’Aprilia Racing Club, l’attaccante argentino Olcese, Lorenzo Paoli, Pierpaoli e Verdesi del Pineto e Paudice (un rigore trasformato) del Real Giulianova, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Litterio (Olympia Agnonese) pro San Nicolò Notaresco alla 3a giornata.

Queste nel dettaglio le 18 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2020/21 con i loro rispettivi allenatori :

Aprilia Racing Club (Squadra laziale di Aprilia, comune in provincia di Latina. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone G): Giorgio Galluzzo (che ha rilevato il giorno prima dell’inizio del Campionato Fabio Fratena, esonerato per dissidi con la Società laziale assieme al vice Stefano Pontis ed al Direttore Generale Marco Biancolatte; alla 1a giornata sulla panchina laziale si è seduto il collaboratore tecnico Daniele Corvia)

Atletico Porto Sant’Elpidio (Squadra marchigiana di Porto Sant’Elpidio, comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione giunto 11°nel Girone F): Mirco Omiccioli (Nuovo).

Atletico Terme Fiuggi (Squadra laziale di Fiuggi, comune in provincia di Frosinone. Società nata nell’estate 2019 dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene e l’Atletico Fiuggi Terme. La scorsa stagione è giunta 12a nel Girone F): Giuseppe Incocciati (Confermato).

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Molise. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F) : Mirko Cudini (Confermato)

Castelfidardo (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Ancona. Neopromosso in D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche): Maurizio Lauro (Confermato)

Castelnuovo Vomano (Squadra abruzzese dell’omonima frazione di Castellalto, comune in provincia di Teramo. Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo): Guido Di Fabio (Confermato).

Cynthialbalonga (Squadra laziale nata dalla fusione tra Cynthia che era retrocesso dall’Eccellenza Lazio Girone A, dove era giunto 18°ed ultimo, in Promozione Lazio e l’Albalonga che già era in Serie D [dove la scorsa stagione era giunta 4a nel Girone E]. La sede sociale è Genzano di Roma [Roma], le gare interne invece verranno disputate al Comunale Bruno Abbatini di Genzano di Roma [Roma]): Mauro Venturi (Confermato, in quanto la scorsa stagione guidava l’Albalonga)

FC Matese (Squadra campana di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta. Neopromossa in D, nata nell’estate 2020 dalla fusione tra il Comprensorio Vairano che aveva vinto il Campionato d’Eccellenza Molise ed il Tre Pini Matese che era giunto 2° nel suddetto Campionato, ma era stata poi una delle 7 squadre ripescate in serie D): Corrado Urbano (Nuovo)

Montegiorgio (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione è giunto 8°nel Girone F): Eddy Mengo (Nuovo)

Olympia Agnonese (Squadra molisana di Agnone, comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone F ): Stefano Senigagliesi (Nuovo).

Pineto (Squadra abruzzese dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 5°nel girone F): Daniele Amaolo (Confermato)

Real Giulianova (Squadra abruzzese di Giulianova, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone F): Federico Del Grosso (Confermato)

Recanatese (Squadra marchigiana di Recanati, comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone F): Federico Giampaolo (Confermato)

Rieti (Squadra dell’omonimo comune laziale. Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone C dove è giunto sul campo 20° ed ultimo): Stefano Campolo (Nuovo)

San Nicolò Notaresco (Squadra abruzzese che era della frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò. Si è trasferito dal luglio 2018 a Notaresco, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 3° nel Girone F): Massimo Epifani (Nuovo)

Tolentino (Squadra marchigiana ell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone F): Andrea Mosconi (Confermato).

Vastese (Squadra abruzzese di Vasto, comune in provincia di Chieti. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone F): Allenatore: Massimo Silva (Confermato; nonostante nel mese di luglio era stato scelto Massimo Agovino come nuovo tecnico).

Vastogirardi (Squadra molisana dell’omonimo comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione è giunto 10°nel Girone F): Fabio Prosperi (Nuovo).

Nel Girone F 5 squadre per Marche (Atletico Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo, Montegiorgio, Recanatese e Tolentino) e 5 per l’Abruzzo (Castelnuovo Vomano, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese), 4 per il Lazio (Aprilia Racing Club, Atletico Terme Fiuggi, Cynthialbalonga e Rieti), 3 per Molise (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi) ed una per la Campania (F.C. Matese le cui 2 squadre da cui è nata fusione però giocavano in Eccellenza Molise) .

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

Le 9 squadre di Serie D che partecipano alla Coppa Italia di A

Riepilogo risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2’Infantino, 7’Schirò, 9’Rota, 86’Caccavallo)

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0

Gara 5: Alessandria-Sambenedettese 3-2

Gara 6: Renate-Avellino 2-1

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1 (7’Oumar Coulibaly [G.V.d.L.], 21’Nicolas Schiavi, 38’Davide Bove su rigore, 48’Buzzegoli)

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli del Pineto per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1 (45’autorete di Aldè, 79’Marzeglia [T], 84’Mastalli. Al 55’espulso Luca Perico del Tritium per aver cercato di colpire un calciatore avversario)

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0 (15’D’Ursi, 23’Marras, 36’Mirco Antenucci, 75’Candellone. Al 72’espulso Piergiorgio Sabelli del Trastevere per doppia ammonizione)

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Risultati 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo 4-0

Gara 2: Venezia-Carrarese 2-0

Gara 3: Pescara -San Nicolò Notaresco 1-1 (25’Alessio Riccardi [P], 34’Pablo Ezequiel Banegas [S.N.N.]) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Maistro (P) gol, Frulla (S.N.N.) gol, Memushaj (P) gol, Cesario (S.N.N.) gol, Christian Capone (P) traversa, Nicolò Cancelli (S.N.N.) traversa, Ceter (P) gol, Bianciardi (S.N.N.) gol, Galano (P) gol, Pablo Ezequiel Banegas (S.N.N.) gol; oltranza: Bellanova (P) gol, Colombatti (S.N.N.) gol, Christian Ventola (P) gol, Isaia Lattarulo (S.N.N.) gol, Stephane Omeonga (P) fuori, Blando (S.N.N.) traversa, Jaroszynski (P) gol, Matteo Gallo (S.N.N.) gol, Gennaro Scognamiglio (P) gol e Sorrini (S.N.N.) parato.

Gara 4: Reggiana-Monopoli 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R. sul campo poi trasformato in 0-3 a tavolino (in quanto la Reggiana ha schierato l’attaccante Kargbo che non poteva giocare ma dove scontare una giornata di squalifica risalente alla Coppa Italia di Serie D della stagione 2018/19 quando giocava col Roccella)

Gara 5: Cosenza-Alessandria 0-0 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 6: Empoli-Renate 2-1

Gara 7: Ascoli-Perugia 1-4

Gara 8: Brescia-Trapani (Gara non disputata, in quanto il Trapani per i noti problemi societari, non si è presentato in campo) 3-0 a tavolino

Gara 9: Cittadella-Novara 3-1

Gara 10: Reggina-Teramo 1-0

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria 3-2 D.T.S.

Gara 12: Frosinone-Padova 1-3

Gara 13: Lecce-Feralpisalò 2-0

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

Gara 15: Pisa-Juve Stabia 2-0

Gara 16: Spal-Bari (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0 D.T.S. e 4-2 D.C.R.

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 3-0 (20’Matteo Rossetti, 33’Butic su rigore, 76’Federico Secli)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì sera 29 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-0

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige 3-0

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 D.T.S. e 6-7 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3°turno.

Programma 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari–Cremonese (Ore 15)

Gara B) Verona–Venezia (Ore 17, in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Gara C) Parma–Pescara (Ore 18)

Gara D) Cosenza-Monopoli (Ore 15)

Gara E) Benevento–Empoli (Ore 16)

Gara F) Brescia-Perugia (Ore 16)

Gara G) Cittadella-Spezia (Ore 15)

Gara H) Bologna –Reggina (Gara anticipata a martedì 27 ottobre alle ore 15)

Gara I) Udinese –Lanerossi Vicenza Virtus (Ore 18)

Gara J) Fiorentina–Padova (Ore 18)

Gara K) Torino–Lecce (ore 14, in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Gara L) Virtus Entella-Pisa (Gara anticipata a martedì 27 ottobre alle ore 15)

Gara M) Crotone–Spal (Ore 17)

Gara N) Pordenone–Monza (Gara anticipata a martedì 27 ottobre alle ore 18 e che si giocherà al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne)

Gara O) Sampdoria-Salernitana (Gara anticipata a martedì 27 ottobre alle ore 14, in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Gara P) Genoa –Catanzaro (Ore 17)

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) vincente A – vincente B

2) vincente C – vincente D

3) vincente E – vincente F

4) vincente G – vincente H

5) vincente I – vincente J

6) vincente K – vincente L

7) vincente M – vincente N

8) vincente O – vincente P

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 13 e mercoledì 29 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)– Vincente quarto turno 1

2) Lazio (8)– Vincente quarto turno 2

3) Napoli (5)– Vincente quarto turno 3

4) Roma (4)– Vincente quarto turno 4

5) Inter (3) – Vincente quarto turno 5

6) Milan (6)– Vincente quarto turno 6

7) Sassuolo (7) – Vincente quarto turno 7

8) Juventus (2) – Vincente quarto turno 8

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021

