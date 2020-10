SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE Illuminazione, connettività, Internet Of Things, uso personalizzato anche per singola lampada, Made In Italy. Così la Menowatt Ge Spa affianca al suo sistema di servizi un prodotto di elevata qualità e a prezzi concorrenziali per eventuali utilizzatori

L’ultima evoluzione nella ricerca della Menowatt Ge Spa si chiama Hiperion: un sistema Led Smart per l’illuminazione stradale e adattabile anche per spazi pubblici o collettivi.

Un prodotto, Hiperion, con il quale Menowatt Ge si propone, oltre che per la posa dei punti luce e la gestione degli stessi nel tempo, anche come fornitrice per conto di terzi che vogliano usufruire dei vantaggi di Hiperion, in termini di servizi e prezzi concorrenziali, del prodotto stesso.

La nuova lampada, ad alta efficienza energetica e interamente Made in Italy, consente, come le precedenti produzioni di Menowatt Ge, di rilevare a distanza i consumi di acqua, gas ed energia dalle utenze. In più, il dispositivo è utilizzabile per una connessione con l’ecosistema di applicazioni noto come Internet Of Things: pur a distanza è possibile controllare ad esempio le proprie automobili, lo smartphone, gli elettrodomestici o comunque le “cose” connesse alla rete casalinga o dell’utenza.

Eppure Hiperion è ancora tanto altro.

Gli utilizzatori possono adoperarlo per monitorare in tempo reale la concentrazione degli inquinanti o le emissioni sonore. A cui si aggiunge lo Smart Traffic Counter (STC): consente di contare il numero di veicoli, biciclette e pedoni in transito, garantendo una verifica costante dei flussi della mobilità urbana con costi ridotti e nel massimo rispetto della privacy.

Hiperion è uno strumento dotato di una eccezionale flessibilità: grazie al Lemset è possibile modificarne il ciclo di lavoro o la corrente dei Led, così da personalizzare l’uso dell’impianto, anche in tempi successivi alla prima installazione. Si può ridurre, attenuare o sospendere momentaneamente l’illuminazione in occasione di particolari eventi (ad esempio uno spettacolo pirotecnico) o invece aumentarne la potenza se occorre. La funzione Autodimmer adegua inoltre il flusso luminoso della lampada a seconda delle diverse stagioni o esigenze.

La capacità di adoperare la flessibilità di Hiperion si estende anche ad una singola lampada, senza bisogno di intervenire sull’intero sistema installato.

Hiperion è più di una semplice lampada. Hiperion è il futuro che si è fatto luce.

Qui la brochure tecnica dettagliata in Pdf: clicca qui.

Per informazioni e contatti:

info@menowattge.it, telefono 0735.595131.

