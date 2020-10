SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emergenza Coronavirus, aggiornamento dalla Riviera per i plessi scolastici.

Il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha incontrato oggi 19 ottobre il direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani per fare il punto sullo stato di attuazione del protocollo di prevenzione della diffusione del contagio nelle scuole cittadine, così come definito nella riunione con i dirigenti degli istituti scolastici comprensivi del 6 ottobre scorso.

Dal Comune sambenedettese affermano in una nota: “Sulla base del quadro attuale della situazione, così come rappresentato in queste ore dai dirigenti scolastici, sentito anche il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Claudio Angelini, l’Asur ha assicurato che entro pochissimi giorni saranno resi disponibili test rapidi da somministrare ad alunni e personale che sono stati a contatto con soggetti risultati positivi”.

In questo modo si potranno ottenere elementi più precisi per l’adozione di eventuali provvedimenti.

