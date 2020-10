GIULIANOVA – Controlli nel fine settimana da poco passato lungo, delle Forze dell’Ordine, lungo la costa teramana.

Nella nottata di domenica 18 ottobre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno denunciato un 50enne di origine lombarda.

Dalla Compagnia raccontano in una nota stampa: “Era alla guida della sua autovettura, in zona lido, in evidente stato di alterazione psicofisica correlata probabilmente all’uso di sostanze stupefacenti”.

“L’uomo ha rifiutato di sottoporsi al prescritto accertamento sanitario (n.d.r. Drug Test), pertanto ai militari dell’Arma hanno provveduto a ritirargli immediatamente la patente e a denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria” hanno dichiarato i militari della Compagnia.

