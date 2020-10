Carabinieri in azione nel fine settimana

PORTO SAN GIORGIO – Controlli delle Forze dell’Ordine anche nel Fermano in questo fine settimana da poco passato.

A Porto San Giorgio i carabinieri locali hanno denunciato un 28enne per “minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere”.

Dal Comando Provinciale di Fermo raccontano: “Il ragazzo, residente nel Fermano, aveva minacciato per futili motivi un’altra persona con un bastone. Fortunatamente non ci sono state lesioni, il fatto non si è concretizzato ma la denuncia è ugualmente scattata e il bastone è stato sequestrato”.

“I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per placare gli animi” concludono dal Comando Provinciale.

