Foto di Flavio Maccarone, giunte e inviate alla nostra redazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momenti di alta tensione nel primo pomeriggio del 19 ottobre.

Poco dopo le 13 un palo della luce è caduto in via Asiago a San Benedetto, a pochi passi dal liceo Scientifico “Rosetti” e alla scuola “Piacentini”. Fortunatamente, e miracolosamente, non ci sono state conseguenze a persone.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Il palo della pubblica illuminazione, come si vede dalle foto, era, in effetti, malmesso e in condizioni fatiscenti.

