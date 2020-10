Samb-Mantova | 5^ giornata di campionato Serie C 2020-21 | Stadio Riviera Delle Palme h.18 e 30

Foto Andrea Costantini e Emanuela Chiappani

Formazioni:

Samb (4-3-1-2): Nobile; Scrugli(43′ st Lavilla), D’Ambrosio, Di Pasquale, Enrici; D’Angelo (8′ st Masini), Angiulli(43′ st Serafino), Shaka Mawuli; Botta; Nocciolini(14′ st Bacio Terracino), Maxi Lopez(43’st Lescano). A disp.: Laborda, Biondi, Occhiato, Malotti, Serafino, Bacio Terracino, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano. Allenatore: Paolo Montero.

Mantova (4-3-3): Tozzo; Bianchi,(1′ st Zanandrea) Checchi, Militillo, Silvestro(14′ st Ganz); Felippe, Zibert(1′ st Militari), Gerbaudo; Cheddira(25′ Zappa), Vano, Rosso (1′ st Di Molfetta). A disp.: Bertolotti, Tosi, Zanandrea, Militari, Zappa, Ganz, Tosi, Saveljevs, Esposito, Mazza, Cortesi, Di Molfetta. Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno (Dell’Olio/Pappagallo). Quarto Uomo: Luca Zucchetti

Gepostet von Riviera Oggi am Sonntag, 18. Oktober 2020

Note:

Marcatori: 33′ pt Nocciolini (S), 42′ Botta(S)

Ammoniti: Zibert (M), Nobile(S), Maxi Lopez(S)

Espulsi:

Angoli: 1-12

DIRETTA

Primo tempo

3′ Punizione dai 30 metri per il Mantova, parte Gerbaudo: contro la barriera.

4′ Palla persa dal Mantova, arriva a D’Angelo che pesca Maxi in area, subentra Botta, tiro e pallone deviato in angolo.

10′ Gran cross di Silvestro a cercare la testa di Vano, palla fuori di poco: occasione Mantova!

14′ Giallo a Zibert che atterra D’Angelo lanciato sulla sinistra.

18′ Corss in mezzo del Mantova per Vano, Nobile esce male e Scrugli respinge sulla linea mandando in angolo. Vano rimane a terra, toccato duro nell’azione precedente.

21′ Angiulli ci prova da fuori: pallone alto.

28′ Zibert ci prova da fuori sugli sviluppi di un corner: palla deviata ancora in angolo e che finisce di poco fuori dallo specchio.

33′ GOOOL DELLA SAMB! Maxi Lopez riceve a centrocampo e lancia Nocciolini in contropiede, il numero 9 si avvicina all’area e calcia col destro a giro: gran gol per il vantaggio della Samb: 1-0!

42′ GOOOL DELLA SAMB! Gran tiro di Botta sotto l’incrocio e Samb che raddoppia!

45′ Finisce qui il primo tempo: Samb che va a riposo sul 2-0 con due grandi gol di Nocciolini e Botta.

Secondo tempo

1′ Zibert per Militari e Bianchi per Zanandrea nel Mantova. Fuori anche Rosso e dentro Di Molfetta: triplo cambio nel Mantova.

7′ Gran palla di Nocciolini a centro area per D’Angelo che in estirada prova a calciare in porta: respinto! Ottima occasione Samb.

8′ Fuori proprio D’Angelo e dentro Masini nella Samb.

14′ Fuori Nocciolini (fra gli appalusi) e dentro Bacio Terracino mentre nel Mantova entra Ganz al posto di Silvestro.

15′ Gran tiro di Maxi Lopez, Tozzo respinge coi pugni. Samb pericolosa!

24′ Fuori Cheddira e dentro Zappa per l’ultimo cambio nel Mantova.

28′ Ganz si ritrova il pallone al limite dell’area: Nobile vola e mette in angolo, l’ottavo per gli ospiti.

34′ Ancora un destro a incrociare, stavolta da dentro l’area per Ganz: ottima la risposta in tuffo di Nobile.

41′ Fallo di D’Ambrosio su Vano. Punizione dai 30 metri per il Mantova. parte Di Molfetta ma pallone deviato in angolo, il decimo per il Mantova mentre la Samb ne ha battuto uno.

43′ Fuori Angiulli e dentro Serafino, poi fuori Maxi e dentro Lescano e infine dentro Lavilla per Scrugli nella Samb.

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

45′ + 4 Finisce qui, Samb che batte Mantova 2-0 con due perle a firma Nocciolini e Botta.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.