SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Sambenedettese comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra che risulta asintomatico. Secondo le direttive federali e ministeriali si è provveduto a isolare il calciatore”.

Così, in una nota, la società rossoblu nella mattinata del 17 ottobre: “Tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e in ossequio alla normativa e al protocollo si sta provvedendo a espletare quanto necessario per ulteriori controlli”. Il Club non ha rivelato, al momento, il nome del giocatore risultato positivo al Coronavirus.

Per questo motivo la gara di domani, domenica 18 ottobre è stata posticipata alle 18.30 anziché alle 15 come previsto inizialmente.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.