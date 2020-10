Qui le notizie di ieri, 16 ottobre

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati tre decessi. Si tratta di un signore di 71 anni residente ad Arquata del Tronto e con patologie pregresse deceduto presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è deceduto anche un signore di 93 anni residente a Jesi che presentava patologie pregresse. Presso l’Ospedale di Fermo è deceduto un signore di 80 anni con patologie pregresse e residente a Casalgrande (Reggio Emilia).

Di seguito il terzo report di giornata

ORE 16.30 Monsampolo, riapre la scuola media dal 19 ottobre. Struttura scolastica sanificata

ORE 16 SERVIZIO SANITA’ MARCHE

87 ricoverati in totale: 10 in Terapia Intensiva, 3 al Madonna del Soccorso di San Benedetto. 6400 guariti da inizio emergenza

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 17102020 ore 12

ORE 14.30 Positivi due lavoratori Picenambiente. “Asur lenta, l’Inps riconosca l’auto-quarantena”

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2194 tamponi: 1221 nel percorso nuove diagnosi e 973 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 121 nel percorso nuove diagnosi: 21 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 29 secondo Area Vasta 5-Sisp), 35 in provincia di Ancona, 19 in provincia di Macerata, 16 in provincia di Fermo, 25 in provincia di Pesaro Urbino e 5 fuori regione”.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (19 casi rilevati), contatti in setting domestico (42 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (24 casi rilevati), 3 rientri dall’estero (Francia, Albania e Dubai), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (12 casi rilevati), 3 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (6 casi). Di 8 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Di seguito il primo report di giornata BLU 17102020 ore 9 revAS

