FERMO – Controlli nel Fermano, da parte delle Forze dell’Ordine, in questi giorni. Anche anti-Covid.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo affermano: “In un bar della provincia, dopo accertamenti vari dei militari, titolare e clienti erano senza mascherine trasgredendo così le disposizioni locali, regionali e nazionali sull’obbligatorietà dell’utilizzo dei dispositivi di protezione al chiuso e in casi di assembramento”.

Dall’Arma fermana raccontano: “Proprietaria sanzionata amministrativamente per 400 euro e locale chiuso per cinque giorni, come previsto dalle norme vigenti”.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

