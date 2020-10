GROTTAMMARE – Un nuovo insediamento residenziale nella zona meridionale di Grottammare. Questa è la decisione presa dal Consiglio comunale dello scorso 14 ottobre, attraverso una variante al Piano Regolatore Generale che chiama in causa l’area destinata al polo scolastico in zona sud.

L’intervento riguarda la modifica della destinazione urbanistica e la creazione di una sottozona residenziale relativamente a un lotto con piccolo fabbricato dell’estensione di circa 840 metri quadrati di proprietà del comune di Grottammare, ricadente all’interno delle superfici destinate a edilizia scolastica, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte al centro commerciale l’Orologio.

La variante prevede sia la riduzione delle volumetrie complessive insediabili residenziali da metri cubi 14 mila circa a 1.300 metri cubi, dal momento che svincola da quel tipo di destinazione l’edificio scolastico di via Dante Alighieri agganciato all’operazione Polo scolastico, sia l’incremento di aree per l’istruzione di circa 2.000 metri quadrati. Una volta approvata definitivamente la variante l’area destinata ad edilizia residenziale potrà essere alienata dal Comune di Grottammare.

“L’interesse pubblico della modifica urbanistica risiede, oltre che nella ripianificazione funzionale dell’area, anche nell’introito, da parte del Comune, del prezzo di vendita dell’area residenziale, da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche” si legge nella nota comunale.

Nella stessa seduta sono state accolte nuove risorse finanziarie nel bilancio dell’ente. Si tratta di: il contributo di 173 mila euro per la progettazione di opere pubbliche nel settore viabilità, edilizia scolastica e tutela del territorio; il trasferimento di risorse dal Miur per progetti di sostegno all’infanzia e alle famiglie 0-6 anni pari a 69 mila euro; il contributo regionale per le celebrazioni del 500° anniversario della nascita di Sisto V pari a 160 mila euro, valevole per gli anni 2020 (50 mila) e 2021 (110 mila), e un altro contributo regionale per la messa a norma del sentiero Montesecco/Convento francescano per 30 mila euro.

