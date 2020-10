SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La ditta che, per conto della Ciip, sta realizzando la nuova rete fognaria nella zona settentrionale della città dovrà attraversare con la conduttura la statale Adriatica all’altezza di via Manzoni a San Benedetto.

Pertanto nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre il traffico lungo l’Adriatica proveniente da sud sarà deviato in via Manzoni, nulla cambierà per chi proviene da nord.

Da lunedì, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori che prevedono anche la realizzazione di due vasche di raccolta delle acque all’intersezione con via Marradi, potrebbero verificarsi disagi alla circolazione qualora la ditta non riuscisse a garantire la piena apertura della carreggiata della Statale. In tal caso si procederà con il senso unico alternato regolato di giorno da movieri e di notte da semaforo. Il tutto per circa una settimana.

