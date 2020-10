SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fatalità nella mattinata del 16 ottobre in Riviera.

A Porto d’Ascoli, in via Torino, intorno alle 7, incidente stradale: purtroppo una 87enne del posto è deceduta.

Vani i soccorsi del 118, giunto sul posto in ambulanza, e il successivo trasporto in ospedale, l’anziana è morta nel nosocomio a causa delle ferite riportate. Al momento non sono state diramate le generalità.

Rilievi affidati alla Polizia Stradale locale e di Ascoli, secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata investita da un furgoncino: cause del sinistro comunque in fase di accertamento.

Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e per allertare 118 e 113.

