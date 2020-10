Ecco come verranno messi in vendita i mille biglietti disponibili. Occorre rivolgersi al sito Viva Ticket. Via preferenziale per gli abbonati dalla sfida contro il Modena del 25 ottobre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Sambenedettese Calcio in merito alla partita Samb-Mantova di domenica prossima.

In attesa della conferma di quanto di seguito scritto da parte del G.O.S. di venerdì, la S.S. Sambenedettese comunica che la gara Samb vs Mantova in programma domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15 sarà aperta a 1000 spettatori come da DCPM del 13 ottobre 2020:

PREZZI

TRIBUNA EST MARE Prezzo unico 20 Euro

TRIBUNA LATERALE NORD Prezzo unico 20 euro

TRIBUNA CENTRALE Prezzo unico 40 euro

COME SI ACQUISTA IL BIGLIETTO

La vendita sarà effettuata esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com.

Non saranno utilizzate le rivendite e non sarà aperto il botteghino. Per acquistare il biglietto bisogna registrarsi al sito www.vivaticket.com e creare un account. Cercare l’evento Sambenedettese-Mantova e acquistare il tagliando che, una volta acquistato, sarà inviato via mail. Stamparlo e riempire la parte dedicata all’autocertificazione in materia di Covid19. Se non sarà compilato in maniera corretta non sarà garantito l’accesso.

VADEMECUM COMPORTAMENTALE

Presentarsi all’ingresso con il biglietto cartaceo, il documento di identità, indossare la mascherina e mantieni le distanze in fase di afflusso e deflusso e all’interno dello stadio.

Si fa obbligo di rispettare il posto assegnato: durante la gara bisogna tenere la mascherina indossata correttamente a coprire naso e bocca e bisogna rimanere seduti al proprio posto.

DIVIETO STRISCIONI

Secondo la normativa anti Covid si fa divieto di introdurre bandiere e striscioni anche di piccole dimensioni.

PRELAZIONE SAMB PACK

Per coloro che hanno dato fiducia alla società sottoscrivendo il Samb Pack (per questa gara entro giovedì 15 alle 14) la Samb dà la possibilità di esercitare la prelazione di acquisto dei tagliandi di Tribuna Est Mare.

COME FARE PER USUFRUIRE DELLA PRELAZIONE

Arriverà alla mail con la quale avete acquistato il pack un codice alfanumerico da inserire al momento dell’acquisto chedovrete effettuare ESCLUSIVAMENTE VENERDì 16 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 sul sito www.vivaticket.com

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI

Per questa gara per i ristretti tempi per l’organizzazione virtuale dell’evento non ci è stato possibile prevedere la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione ma sarà attiva dalla gara del 25 ottobre contro il Modena.

INGRESSO DISABILI

I diversamente abili in carrozzina e con disabilità al 100% potranno richiedere l’accredito entro sabato alle 18 a biglietteria@sambenedettesecalcio.eu (a disposizione 20 posti compresi gli accompagnatori in rispetto della normativa anticovid)

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.