Ecco i film in programma dal Cinema Margherita di Cupra Marittima dal 15 al 20 ottobre.

UN DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé (TN/FR, 86′,2020)

giovedì 15/10 ore 21,15

venerdì 16/10 ore 19,30-21,15

sabato 17/10 ore 19,30-21,15

domenica 18/10 ore 17,30-19,30-21,15

NOMAD – IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN di Werner Herzog (doc., GB, 85′, 2020) -EVENTO prima visione

lunedì 19/10 ore 19

martedì 20/10 ore 19,30-21,15

ingresso 7 euro /ridotto solo soci CAI Club Alpino Italiano

LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE di Terrence Malick (USA /GER, 173′, 2019)

lunedì 19/10 ore 20,30

Il film Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé, apre la settimana del cinema Margherita ricca di proposte, come l’ultimo film di Werner Herzog, Nomad – In cammino con Bruce Chatwin e, su richiesta del pubblico, la replica del film Una vita nascosta di Terrence Malick.

Un divano a Tunisi è stato presentato al Festival di Venezia dove ha ricevuto il Premio del Pubblico ed è interpretato dalla affascinante e bravissima Golshifteh Farahani, attrice iraniana divenuta simbolo di emancipazione nella sua terra. Qui nella parte di una giovane psicanalista, che desidera tornare nella sua Tunisi, dopo la primavera araba per aprire uno studio.

Lunedì 19 e martedì 20 “Nomad: In cammino con Bruce Chatwin” è un omaggio che Herzog fa a uno dei più grandi scrittori del Novecento, colui che è stato in grado di reinventare la letteratura di viaggio, scomparso prematuramente all’apice della sua carriera. In questo film è lo stesso Herzog a mettersi in cammino, zaino in spalla, sulle orme dell’amico Bruce nei luoghi raccontati dai suoi romanzi ed è sempre del regista tedesco l’inconfondibile e soave tono della voce narrante. Evento in collaborazione con Il Cai Club Alpino Italiano.

Lunedì 19 alle 20,30 con uno spettacolo unico assisteremo alla proiezione di La vita nascosta – Hidden life di Terrence Malick un film rimesso in cartellone per la massiccia richiesta del pubblico. La storia vera di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco che si ribellò con tutta la sua forza all’invasione nazista.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-Covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza sarà richiesto di registrarsi all’ingresso e la mascherina fino al raggiungimento del posto seduto. Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com. Per emergenza Covid i posti in sala a disposizione sono limitati.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa 5 euro, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: 6,50 euro interi, 5 ridotti

Con Tessera: 5 euro. Ingresso evento NOMAD: 7 euro /riduzioni solo per soci Cai (Club Alpino Italiano)

Info: tel 0735.778983, www.cinemamargherita.com.

