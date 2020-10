FERMO – Pochi giorni fa, nel corso di un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Fermano, svolto dalla Squadra Mobile in un Comune dell’entroterra, gli agenti della Polizia hanno notato “che dalla finestra dell’abitazione di un soggetto avveniva una probabile cessione di sostanza stupefacente tra due persone con il passaggio di un piccolo involucro dall’interno e la dazione di una banconota dall’esterno”.

Dalla Questura raccontano: “Poco dopo, un trentenne, è uscito dall’abitazione allontanandosi verso il centro cittadino ma è stato fermato e controllato dagli operatori della Questura che lo avevano individuato per colui che aveva ceduto l’involucro. Il giovane, che era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere, è stato accompagnato presso la sua abitazione che è stata perquisita”.

“Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti, nei pressi della predetta finestra, un bilancino di precisione per la ripartizione della sostanza, alcune banconote probabilmente derivate dalla cessione della droga ed una piccola dose di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina per quasi un grammo, che veniva sequestrata – aggiungono dalla Questura fermana – Poiché il giovane si era allontanato, senza autorizzazione, dalla abitazione nella quale era agli arresti domiciliari, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, oltre che per la detenzione ai fini di spaccio della droga, anche per evasione.

I funzionari concludono: “In data odierna, su disposizione del Tribunale di Fermo, che ha in brevissimo tempo valutato le risultanze investigative della Squadra Mobile, il giovane è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno accompagnato, questa volta, presso la casa di reclusione di Fermo”.

