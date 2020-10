SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa della nomina di Pierfrancesco Troli come nuovo assessore, a subentrare all’esponente di Fratelli d’Italia sarà Francesca Lelli, prima delle non elette nella lista “Siamo San Benedetto” nel 2016.

Lelli ottenne 56 preferenze, dopo Andrea Traini 524, Andrea Assenti 443, Rosaria Falco 216, Emidio Del Zompo 84.

A Francesca, che in passato ha anche collaborato con questo giornale, i migliori auguri per un proficuo lavoro in Consiglio Comunale.

