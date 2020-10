GROTTAMMARE – Gli inquilini in condizioni di morosità possono richiedere un contributo per regolarizzare il pagamento dell’affitto, nel caso appartengano a categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza sanitaria in atto. L’avviso pubblico contenente i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda è consultabile dalla pagina principale del sito del comune di Grottammare. La scadenza è fissata al 24 ottobre.

Le risorse derivano dal Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dalla Regione Marche e sono destinate ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico/artistico (categorie catastali A1, A8 e A9).

Il contributo è finalizzato a regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020; non potrà essere superiore all’importo dell’insoluto, con un massimo di euro 500/mese. Non saranno ammesse al beneficio le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, nell’anno 2020, domanda di contributo per l’accesso alla Misura: “Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione”. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Grottammare.

Per informazioni e modulistica: on line su www.comune.grottammare.ap.it, oppure, presso il punto di accesso comunale (piano terra), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oltre a martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17.30.

Il personale dei Servizi Sociali è disponibile a fornire assistenza telefonica nella compilazione della domanda a chi ne avesse necessità, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ai seguenti recapiti: Daniela D’Alessio 0735.739223 – Mario Loreti 0735.739236.

