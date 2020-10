RIPATRANSONE – L’Amministrazione Comunale di Ripatransone ha approvato la riduzione della tariffa Tari al 25% della componente variabile per le attività produttive impattate dall’emergenza Covid-19. L’azione ha l’obiettivo di supportare quelle categorie produttive e commerciali particolarmente colpite dalle chiusure attuate nel corso dell’emergenza pandemica del 2020. In particolare, l’intervento fiscale si rivolge agli esercizi di Ristorazione, Bar, Cura della Persona, nonché tutte quelle realtà che a fronte dei Dpcm e dei Decreti Regionali emessi hanno dovuto interrompere la propria attività economica.

“L’Amministrazione Comunale di Ripatransone, consapevole delle gravi ricadute economiche derivanti dalla pandemia di coronavirus, ha deciso di intervenire sulla tariffazione Tari al fine di sostenere le realtà locali fortemente provate dall’emergenza”, afferma l’Assessore al Bilancio Leonardo Perozzi. “Molte sono le attività che hanno richiesto la riduzione e che hanno espresso soddisfazione per una misura ritenuta fondamentale per la gestione di questa delicata fase del nostro presente”, conclude l’Assessore Perozzi.

Con l’approvazione del regolamento Tari è stato ridefinito anche il piano delle scadenze di pagamento. Due le rate previste per le utenze non domestiche interessate dalla riduzione covid-19 (30 ottobre, 10 dicembre), tre quelle per le utenze non domestiche non interessate dalla riduzione (21 settembre, 20 novembre, 21 dicembre).

“L’intervento approvato dalla Giunta Comunale va nella direzione del sostegno alla ripresa di realtà attive nel nostro territorio che, con coraggio e spirito di sacrificio, continuano a fornire servizi essenziali per la vita della nostra comunità”, afferma il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “E’ attraverso azioni di tale natura che intendiamo dare nuovo impulso al nostro comparto commerciale al fine di ricondurci in tempi auspicabilmente brevi ad una stabilità economica e sociale e guardare con fiducia al futuro”, conclude il Sindaco Lucciarini De Vincenzi.

