SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Potrebbero tornare i tifosi rossoblu sugli spalti, per la partita Samb-Mantova, in programma domenica prossima al Riviera delle Palme. In numero massimo di mille, con tutte le precauzioni connesse al Covid-19 (distanziamento, mascherina).

La società rossoblu infatti vorrebbe beneficiare di questa possibilità – anche a Pesaro domenica potrebbero entrare mille spettatori. Per l’ufficialità occorrerà tuttavia attendere il parere positivo del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza), nella giornata di venerdì.

Nel caso i biglietti verranno venduti soltanto on line e non nei punti vendita del circuito Viva Ticket.

Della questione ne avevamo parlato nell’ultima puntata di Scienziati nel Pallone (clicca qui), e nel video vi proponiamo il passaggio in cui abbiamo evidenziato il contenuto del decreto del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, datato 13 agosto 2020, nel quale consentiva la presenza di mille spettatori all’aperto e di 200 al chiuso, purché “negli impianti fosse possibile la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere“.

Scienziati nel Pallone| Spettatori, stadi e Covid Covid, per gli spettatori negli stadi chi decide? Perché in alcune regioni gli impianti sono aperti con capienza ridotta mentre in altre sono chiusi? Abbiamo provato a capirlo meglio nell'ultima puntata di Scienziati nel PalloneRingraziamo i nostri sponsor: Antico Caffe' Soriano Lafenice srl Autoadria Divisione Officine Srl Dorelanbed San Benedetto Concessionaria Emilcar Vini Centanni Bakkano Food&Beer Industry Hotel Villa Luigi Giocondi Strumenti Musicali Ascensori Etl Ditta Silvio Meletti D'Isidori Costruzioni Calzature Zappasodi Punto Riparazioni Gepostet von Riviera Oggi am Mittwoch, 14. Oktober 2020

