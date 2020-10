SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco la programmazione del Cinema Concordia di San Benedetto dal 15 al 19 ottobre.

LA STRAORDINARIA VITA DI DAVID COPPERFIELD

GIOVEDÌ 15 ORE 21:30

VENERDÌ 16 ORE 19:15-21:30

SABATO 17 ORE 17:-19:15-21:30

DOMENICA 18 ORE 17-19:15-21:30

LUNEDÌ 19 ORE 21:30 € 5

La vita straordinaria di David Copperfield, film diretto da Armando Iannucci, è l’adattamento cinematografico del grande classico scritto da Charles Dickens, David Copperfield (Dev Patel). Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Nel cast anche Tilda Swinton e Hugh Laurie rispettivamente nei panni di Betsey Trotwood, l’eccentrica prozia di David, e Mr. Dick, un uomo un po’ folle che vive con lei.

PER SEMPRE GIOVANI (Cineforum Buster Keaton)

MERCOLEDÌ 21 ore 21:30

E’ la storia di Francesca, Paola, Marisa, Daniela, Sara. Dei loro vent’anni, concentrati nell’arco di quattro giorni memorabili e di quei legami che durano per sempre, come recita il titolo, a dispetto del passare dei decenni e del mutare della storia. Per sempre giovane è il viaggio di gruppo di rockettare in stato di grazia, alla fine degli anni ottanta, dirette da Milano ad Ascoli con un furgone e i loro strumenti per un concorso musicale di cui si sentono vincitrici in partenza, e che invece perdono. Peggio. Dopo quella data il gruppo si scioglie, le strade si dividono. Ma è pure un viaggio nella memoria di Francesca che, da adulta, prova a tracciare a partire dall’oggi un ponte necessario tra presente e passato. Una talefonata di Paola, l’incontro con Daniela in una stanza di ospedale, tanto basta per provocare tra donne che non si vedono e non si sentono da anni il bisogno di riraccontarsi, per come si era e come si è, accettando senza rimpianti che la vita cambia di continuo e che noi, le nostre storie, ne facciamo parte.

Prezzi

6,50 interi: 5 ridotti sotto i 12 e sopra i 65 anni

Contatti

342 1877277

335 6070843

0735 588246

Facebook: Cinema teatro Concordia

IL CINEMA CONCORDIA RISPETTA I PROTOCOLLI ANTI-COVID

