MARTINSICURO – “In quel tragico 14 ottobre 1943, persero la vita 20 nostri concittadini”. Il sindaco Massimo Vagnoni ha celebrato stamane il 77esimo anniversario del bombardamento che la colpito la zona Tronto del Comune di Martinsicuro.

“Seppur in una forma diversa e più ristretta rispetto agli altri anIl ni per via dell’emergenza Covid, abbiamo ricordato i nostri concittadini vittime dell’assurda tragedia. Una cerimonia breve ma, come ogni anno, densa di significato – fa sapere il primo cittadino, che conclude – Grazie ai rappresentanti delle associazioni e dei quartieri, alle autorità militari e religiose presenti“.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.