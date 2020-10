CUPRA MARITTIMA – Una competizione sportiva ha riscosso successo nel fine settimana scorso.

Parliamo di Marche Trail che ha attraversato e interessato parte della regione con finale di tappa a Cupra Marittima domenica 11 ottobre. Una buona adesione alla manifestazione, viaggio in bicicletta, avviata dal 9 ottobre da Numana.

I partecipanti hanno percorso strade sterrate sul 70% del percorso, con bassa difficoltà, in quattro giorni e gli sportivi hanno avuto libertà completa nel gestire il tracciato senza fare tagli e deviazioni in assenza di supporto e sostegno.

Non ci sono vincitori o meglio, vincono tutti i partecipanti.

Il sindaco Alessio Piersimoni dichiara: “In collaborazione con la Coldiretti abbiamo omaggiato i 200 partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero con un pacco gara contenente i prodotti enogastronomici del Piceno. Ringrazio per l’assistenza il consigliere con delega allo sport, Remo Lelli. Un evento che ha un grande valore ed è una vetrina importante per il nostro territorio, esplorabile anche in bike”.

