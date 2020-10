SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata di squalifica per Ignacio Liporace dopo l’espulsione avvenuta nei minuti finali di Fano-Samb, per trattenuta su ultimo uomo. Nella Samb comunque tornerà disponibile Davide Di Pasquale dopo le due giornate di squalifica a causa dell’espulsione in Samb-Gubbio.

