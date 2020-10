Per l’argentino ex Inter un contratto annuale con opzione per il secondo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo settimane di attesa finalmente si sblocca la documentazione per il tesseramento da comunitario di Ruben Botta. La Samb annuncia così la notizia: “La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ruben Alejandro Botta Montero. L’attaccante vestirà la maglia Rossoblù per una stagione con opzione per un altro anno.

“Finalmente Ruben potrà giocare con la Samb – ha detto il presidente Serafino -. Mi ha detto che non vede l’ora di giocare per questa maglia e sono molto felice del suo entusiasmo e della sua voglia di lottare per questi colori”.

