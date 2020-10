RIPATRANSONE – Di seguito una nota del Comune di Ripatransone diffusa il 13 ottobre contenente la dichiarazione del presidente del Consiglio Comunale di Ripatransone, Dalila Cicchi.

In relazione all’aumento dei contagi di Covid-19 che sta interessando la città di Ripatransone, intendo informare la cittadinanza di essere risultata positiva all’ultimo tampone effettuato in data 12/10/2020. Attualmente mi trovo in isolamento domestico in una condizione di assenza di sintomi rilevanti.

La condivisione dell’informazione, presa in assoluta libertà e di concerto con il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, ha l’obiettivo di allertare pubblicamente i contatti avuti a partire dal 04/10/2020 (data di un precedente tampone risultato negativo) circa le mie condizioni di salute, invitandoli a contattare i propri medici di famiglia per valutare le azioni da compiere.

In virtù del ruolo istituzionale che ricopro, ho ritenuto pertanto doveroso informare i miei concittadini, nel profondo rispetto della mia comunità e delle Istituzioni che rappresento.

Grata per la vicinanza finora ricevuta, auguro alla nostra città di uscire rapidamente e vittoriosa da questa fase.

