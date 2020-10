Qui le notizie di ieri, 12 ottobre

ORE 20 Covid-19, martedì 13 ottobre. Area Vasta 5: “47 casi nel Piceno”

ORE 19.30 Covid, pompiere contagiato a Teramo prossimo alla guarigione. Secondo tampone negativo per i suoi colleghi

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Arancio 13102020 ore 18

ORE 17 Covid, positivi 12 bambini di una classe elementare di Bellante capoluogo: “Tutti asintomatici”

ORE 16 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

66 ricoverati in totale nelle Marche. 6 in Terapia Intensiva, 3 al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 13102020 ore 12

ORE 15.30 Covid-19, 146 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Zero decessi

ORE 14.30 Gran Pavese Rossoblù, premiati i sanitari del Madonna del Soccorso e non solo. Le foto

ORE 14 Nuovo Dpcm, Coc riunito a Cupra: “Proseguono i controlli anti-Covid, non abbassiamo la guardia”

ORE 13 Covid-19, Sala Operativa a San Benedetto gestita dalla Croce Rossa Italiana

ORE 11 Covid, positiva la presidente del Consiglio Comunale di Ripatransone

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1525 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi e 631 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 82 nel percorso nuove diagnosi. 25 nella provincia di Ancona, 18 in provincia di Macerata, 10 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino e 3 fuori regione”.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (16 casi rilevati), contatti in setting domestico (24 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Romania e Bangladesh), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (9 casi rilevati), 2 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (3 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Di seguito il primo report di giornata BLU 13102020 ore 9 revAS

ORE 9.30 Covid, ecco tutte le misure del nuovo Dpcm. Stop a Movida e feste private, mascherine in casa tra non conviventi

ORE 9 Punto Prelievi, Area Vasta 5: “Per ora tutti al Mazzoni, chiusa ex Gil”

ORE 8.30 Marsilio: “Seconda ondata è arrivata ma situazione diversa da marzo. Didattica a distanza? Chiederemo al Governo di valutare ipotesi”

