PORTO SANT’ELPIDIO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento della terza corsia, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti consecutive di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, con orario 22-6, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona;

-nelle quattro notti consecutive di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre, con orario 22-6, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona;

-nelle sette notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre, con orario 22-6, in entrata verso Ancona/Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Macerata-Civitanova Marche.

