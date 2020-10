SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone è andata in onda questa sera, lunedì 12 ottobre, LIVE alle 18 e 45 su rivieraoggi.it e sul canale You Tube Riviera Oggi. Con i nostri ospiti abbiamo analizzato la prima vittoria esterna della Samb targata 2020-2021: il 2-0 di Fano firmato da Angelo D’Angelo e Antonio Bacio Terracino. Spazio poi anche per parlare del caos attorno alla presenza dei tifosi allo stadio, i problemi tecnici che hanno toccato Eleven Sports in questa ultima giornata e tanto altro.

Presentaro, come sempre il nostro Pier Paolo Flammini, in studio assieme a Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi. Con noi anche il tifoso Valerio Fagioli che gestisce la piattaforma social e il canale You Tube “Spazio Samb”, interamente dedicati ai colori rossoblu.

RIVEDI LA DIFFERITA DELLA TRASMISSIONE

