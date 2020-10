Chi arriva da nord da via Colombo e via Dari dunque dovrà obbligatoriamente svoltare verso il lungomare. Verrà collocata apposita presegnalazione in via D’Annunzio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta incaricata dalla Ciip di eseguire lavori sulla rete idrica e fognaria, per la giornata di giovedì 15 ottobre la Polizia Municipale ha disposto l’interruzione al transito della corsia est-ovest di via Fiscaletti all’intersezione con via Paolini (all’imbocco del sottopasso).

Chi arriva da nord da via Colombo e via Dari dunque dovrà obbligatoriamente svoltare verso il lungomate. Verrà collocata apposita presegnalazione in via D’Annunzio.

