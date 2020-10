SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Marche esportano cultura. Importante protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Aifas (Ente riconosciuto di Alta formazione Arte e Spettacolo) di San Benedetto del Tronto e STTEA – Accademia per l’Arte Drammatica di Cagliari (Scuola Tascabile di Teatro) presieduta dal noto maestro Gianni Simeone, insegnante di dizione/recitazione e comunicazione, attore teatrale, sociologo e autore di saggi di sociologia e comunicazione”.

Dopo le recenti collaborazioni avviate con istituzioni, enti, associazioni e università di Lazio e Abruzzo, l’AIFAS prosegue, dunque, il suo processo di crescita nazionale.

L’accordo prevede la realizzazione di progetti congiunti di formazione nel Teatro e nel Cinema per le regioni Sardegna e Marche. Gli insegnanti dell’AIFAS opereranno sulle tavole del teatro Houdini di Cagliari. Al progetto parteciperanno anche diversi docenti della gloriosa Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.

Si delinea, dunque, uno scambio di alta formazione fra accademie riconosciute italiane con lo scopo di migliorare le competenze nel mondo dello spettacolo e creare reali opportunità di inserimento lavorativo, soprattutto per i più giovani.

“Fare teatro – afferma il regista Marco Trionfante, presidente AIFAS – è un atto d’amore verso la vita e verso se stessi che travalica qualsiasi confine geografico e sociale. Questo accordo prevede una sede fisica nella città di Cagliari e la possibilità di formare, nella regione stessa, figure professionali con corsi gestiti da docenti AIFAS e STTEA. Inoltre si creerà una opportunità di esibizione fuori regione anche per spettacoli messi in scena dai nostri allievi marchigiani.”.

Altra tappa importante, dunque, per l’intera regione Marche, sempre più polo culturale per i mestieri dello spettacolo, finalmente al centro di un grande progetto accademico di Alta Formazione, uno scambio utile ad acquisire, condividere e trasferire competenze certificate per allievi e docenti.

