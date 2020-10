FANO – “Vittoria meritata dai ragazzi anche se abbiamo sofferto e abbiamo saputo soffrire e lottare fino alla fine, complimenti ai ragazzi per la determianzione e l’unione, bravi ad aver sfruttato le occasioni avute” queste sono le parole di Paolo Montero dopo Fano-Samb 0-2. “Dobbiamo continuare con questo atteggiamento per tutta la stagione che è ancora lunga” prosegue “mi fa piacere che quando entra qualcuno al posto di un compagno non cambia nulla, lottano allo stesso modo. D’Angelo? giocatore di grande esperienza e oggi si è visto: ancora non è al 100%”.

