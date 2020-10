Il sambenedettese Enrico Fattò Offidani ai nostri microfoni: “Faccio un augurio alla Samb di tornare dove merita anche se in questo momento mi rode perché sono tifoso del Fano essendone presidente e proprietario”.

FANO – Fano-Samb. Parla Enrico Offidani, sambenedettese e presidente del Fano da quest’estate. “I ragazzi hanno giocato bene, non posso riproverare nulla a loro ma la Samb in alcuni suoi elementi è di due categorie superiori e nelle poche opportunità che hanno avuto ci hanno puniti, ci sta perché abbiamo una squadra giovane e sbarazzine. Il 2-0 del primo tempo è bugiardo e figlio di due ingenuità, abbiamo avuto un’azione clamorosa per pareggiare e poi abbiamo preso gol”.

“Per me la Samb può puntare alla vetta” continua Offidani “la squadra si sta amalgamando e penso che alla lunga riusciranno a fare sempre meglio. Faccio un augurio alla Samb di tornare dove merita anche se in questo momento sono tifoso del Fano perché ne sono presidente e proprietario e quindi il risultato di oggi mi rode”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.