FANO-SAMB | 4^ GIORNATA SERIEC GIRONE B 2020-21| STADIO MANCINI DI FANO (PU) ORE 17 E 30

LE FORMAZIONI:

FANO (4-3-1-2): Meli; Cargnelutti, Bruno, Zigrossi, Rillo (28’st Monti); Parlati (33′ st Carpani), Amadio, Paolini (24′ st Said); Marino (1′ st Ferrara); Barbuti, Baldini (24′ st Longo). A disp: Viscovo, Isacco, Said, Carpani, De Vito, Scimia, Monti, Martella, Ferrara, Longo, Santarelli, Nepi. Allenatore: Marco Alessandrini SAMB (4-3-1-2): Nobile; Lavilla, Cristini (36′ pt Enrici), D’Ambrosio, Liporace; Shaka Mawuli (17′ st Masini), Angiulli, D’Angelo (1’st Rocchi); Bacio Terracino; Maxi Lopez (42′ st Nocciolini), Lescano (17′ st Malotti). A disp: Laborda, Biondi, Enrici, Chacon, Nocciolini, Malotti, Rocchi, Serafino, Scrugli, Masini, De Goicoechea, De Ciancio. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Bartolomucci di Ciampino – De Angelis di Roma 2; Arace di Lugo di Romagna)

Note:

Marcatori: 20′ D’Angelo (S), 38′ Bacio Terracino(S)

Ammoniti: Zigrossi (F), Parlati (F), Lavilla (S)

Espulsi: Liporace (S)

Angoli: 3-3

DIRETTA

PRIMO TEMPO

I due presidenti Serafino e Offidani prima della gara.

12′ Ammonito Zigrossi del Fano per un fallo a metà campo: primo giallo della gara.

15′ Bel passaggio di Maxi Lopez per Lescano che sembra decisivo ma interviene un difensore granata in acrobazia e salva tutto.

20′ GOL DELLA SAMB! Angolo per la Samb, il primo della gara: calcia Maxi Lopez in mischia poi interviene D’Angelo che insacca il pallone da vicinissimo: Samb in vantaggio al 20′! FOTO

26′ Bell’azione di Lopez per Bacio Terracino che entra in area e calcia: esterno della rete!

27′ Cross di Angiulli, testa di D’Angelo davanti alla porta e palla fuori di pochissimo! FOTO

32′ Spunto di Lavilla dalla destra, palla in mezzo ma che finisce tra le braccia di Meli.

35′ Cross da sinistra del Fano, Nobile non esce e la palla finisce a Barbuti che viene ribattuto da uno dei difensori della Samb.

36′ Cristini ha un problema alla spalla: nella Samb entra Enrici.

38′ Cross dalla sinistra, respinge il Fano, Bacio Terracino arriva col destro di prima intenzione e infila a fil di palo. SAMB CHE SI PORTA SUL 2-0! FOTO

41′ Lescano prova il tiro da fuori area: la palla viene respinta in tuffo in qualche modo da Meli alla sua destra: altra occasione Samb!

42′ Bella azione corale del Fano che porta Marino al tiro da buona posizione: alto sopra la traversa.

43′ Giallo a Parlati del Fano per un fallo su Mawuli.

45′ Bel tiro di prima intenzione di Mawuli da fuori area, palla deviata in angolo. Il terzo per la Samb.

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

45′ + 1 Samb chiude il primo tempo in vantaggio. Rossoblu che sono apparsi in crescita rispetto alle ultime uscite in questa prima frazione.

SECONDO TEMPO

1′ Rocchi entra per D’Angelo nella Samb e Ferrara per Marino nel Fano. Ricomincia la gara.

8′ Azione pericolosa del Fano, sventa D’Ambrosio in angolo, il secondo della gara per i granata.

13′ Ammonito il mister del Fano Alessandrini per un battibecco col direttore di gara.

17′ Entrano Masini per Mawuli e Malotti per Lescano nella Samb, Montero che si copre per difendere il risultato.

24′ Doppio cambio nel Fano: entrano Longo e Said per Baldini e Paolini.

28′ Altro cambio nel Fano, dentro Monti per Rillo.

30′ Giallo a Lavilla per un fallo fuori area rossoblu.

32′ Parlati calcia in porta dal limite dell’area: Nobile blocca il pallone.

33′ Dentro anche l’ex Ascoli e Samb Carpani per Parlati nei granata.

42′ Ultimo cambio a disposizione di Montero che butta nella mischia Nocciolini al posto di Maxi Lopez.

45′ Fallo di Liporace giudicato da ultimo uomo (anche se sulla trequarti) e arbitro che espelle il calciatore rossoblu.

45′ 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara.

45′ + 4 Deviazione di Longo e bella parata di Nobile in angolo, il terzo del Fano.

45′ + 5 Finisce qui un secondo tempo generalmente spento in cui la Samb ha pensato principalmente a portare a casa il 2-0 guadagnato nel primo tempo, in cui ha mostrato in ogni caso una crescita rispetto alle ultime uscite sul piano del gioco e anche della solidità difensiva. Rossoblu che mettono 3 punti in cascina e si portano a 7 punti in classifica.

