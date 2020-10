SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro fra mezzi in Riviera.

Nella tarda serata del 10 ottobre incidente stradale fra due auto all’incrocio tra via Manara e la Statale 16 a San Benedetto. Coinvolta una macchina della Fifa Security.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e per ricostruire la dinamica del sinistro: rilievi in fase di accertamento.

Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni delle persone a bordo delle auto secondo le prime indiscrezioni.

