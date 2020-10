Le quattro partite in programma hanno messo in luce delle formazioni di alto livello, tra le migliori del panorama giovanile nazionale.

PORTO SANT’ELPIDIO – Giunta a conclusione la prima giornata di gare al torneo nazionale di pallavolo femminile “Trofeo Energia 4.0”, rivolto alle formazioni Under 17 e organizzato da Volley Angels Project a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Le quattro partite in programma hanno messo in luce delle formazioni di alto livello, tra le migliori del panorama giovanile nazionale. Non sono mancate emozioni e giocate di fattura tecnica elevate che avrebbero meritato il pubblico delle grandi occasioni, assente nella quasi totalità per via delle disposizioni anti Covid-19.

Nel dettaglio le venete dell’Antares Verona hanno sconfitto la Riviera Samb 2-1 (25-14, 25-13, 22-25) e le padrone di casa della Volley Angels Project con il massimo scarto (5, 12, 11). La formazione ospitante aveva in precedenza sconfitto la Bftm Volley Summer Camerano sempre per 3-0 (13, 13, 17). La Argentario Trento ha invece battuto la Riviera Samb 3-0 (23, 20, 14).

Tutte le partite della seconda giornata, in scena domenica 11 ottobre, possono essere seguite sulle pagine Facebook di Volley Angels Project e del nuovo sito marchigiano Volley & Beach News.

