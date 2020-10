CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota del Comune di Cupra Marittima.

Considerando l’innalzamento della curva epidemica specialmente nel Piceno, seppure ad oggi qui a Cupra Marittima non abbiamo casi di positività, per motivi cautelativi abbiamo deciso di rinviare l’evento “Cupra per l’Ambiente Festival” a data da destinarsi, quando potrà essere realizzato in maniera adeguata.

Ricordiamo e raccomandiamo di usare le armi per combattere contro il Covid:

– Indossare la mascherina;

– Evitare gli assembramenti;

– Rispettare il distanziamento.

Con il buon senso di tutti sconfiggeremo il nemico.

