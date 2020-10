SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presso il Club Nautico Rimini, nei giorni scorsi, si è appena conclusa l’ultima Regata Nazionale O’pen Skiff valida per l’assegnazione Coppa Ascob 2020.

Un evento che ha coinvolto circa 80 ragazzi provenienti da tutta Italia. La squadra della Lega Navale San Benedetto ha partecipato con 8 dei suoi atleti, 2 Under 17 2 Under 13 e 4 Prime alla loro prima regata. Le condizioni meteo non sono state delle migliori e hanno messo a dura prova atleti e giudici infatti quasi l’intero campionato è stato caratterizzato da venti irregolari da Ovest a tratti molto forti e onda incrociata.

Dopo un discreto inizio nella prima giornata, il secondo giorno a causa di un peggioramento e un avviso di burrasca in atto non è stato possibile disputare nessuna prova, nella terza ed ultima giornata, il classico vento irregolare di “Garbino” ha consentito lo svolgimento di due sole prove, con non poche difficoltà per alcuni atleti della nostra squadra: Federico Emiliani si è visto annullare, per un salto di vento e per un errore nelle procedure di arrivo da parte del comitato, due prove dove si trovava nella testa della flotta, punti che sarebbero risultati determinanti ai fini della classifica finale.

Buona la prestazione degli atleti della Lega Navale San Benedetto: Rebecca Orsetti chiude la classifica al terzo posto con 6 regate regolari dimostrando ottime doti tattiche, Sofia Cerri conclude con un ottimo decimo posto, nella categoria U13 Federico Emiliani 11 Paolo Nepi chiude al 12 posto.

Bene anche i piccoli Matteo Balena, Olivia Bianchi, Celeste Bartolomei e Stefano Rossi che hanno dimostrato grande tenacia in condizioni impegnative ottenendo anche dei buoni parziali.

Nella Ranking List 2020 per gli U17 Rebecca Orsetti chiude al 3° posto, Federico Emiliani al 5°, ottenendo cosi la possibilità di partecipare alla “Coppa dei Campioni” che si terrà a Taranto a fine Ottobre.

