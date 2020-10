La Biblioteca Lesca, in occasione della festa del Patrono, martedì 13 ottobre resterà chiusa tutta la giornata, così come tutti gli uffici comunali.

Mercoledì 14 e giovedì 15, per consentire un intervento di manutenzione degli infissi, la sala studio al primo piano non sarà accessibile. Pertanto non sarà possibile prenotare dalla App.

Nei giorni 14 e 15 la Biblioteca sarà regolarmente aperta nei consueti orari per garantire tutti gli altri servizi.

