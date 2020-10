SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito del piano asfalti, da lunedì 12 ottobre saranno rifatti di tappetini bituminosi delle vie Risorgimento con piazza Matteotti e Trento con largo Trieste a San Benedetto.

Per quanto riguarda via Risorgimento e piazza Matteotti, da lunedì saranno in vigore i divieti di sosta in tutta l’area interessata dall’intervento fino a mercoledì 14. Per quanto concerne il transito, lunedì si procederà con la scarifica del vecchio asfalto, poi, compatibilmente con il tipo di lavori da svolgere, la Polizia Municipale consentirà una provvisoria riapertura fino a quando verrà steso il nuovo asfalto che ovviamente comporterà nuovamente la chiusura della strada.

Durante tali fasi verrà istituita una prechiusura all’incrocio tra via San Martino e via Galilei.

