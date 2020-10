Qui le notizie di ieri, 8 ottobre

ORE 19 Pompiere positivo al Covid a Teramo, tutti negativi i tamponi dei colleghi in quarantena

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata ARANCIO09102020

ORE 16 Pubblico agli eventi sportivi, Regione: “Ultimo Dl del Governo ostacola deroghe in ampliamento alle prescrizioni nazionali”

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

40 ricoverati in totale.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo091020

ORE 15 Covid, 103 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Un decesso, 80enne delle provincia di Chieti

ORE 14 AREA VASTA 5

2 ricoverati, in Terapia Intensiva, al Madonna del Soccorso ma uno verrà trasferito presso le Malattie Infettive di Fermo il 10 ottobre.

Cinque pazienti in attesa dell’esito del tampone all’ospedale di San Benedetto, tre ad Ascoli.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2295 tamponi: 1188 nel percorso nuove diagnosi e 1107 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 49 nel percorso nuove diagnosi. 17 nella provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 35 secondo Sisp-Area Vasta 5), 12 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Ancona”.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), un rientro dall’estero (Romania), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati). Di 4 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Di seguito il primo report di giornata BLU09102020

