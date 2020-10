Anomalia, prelievi e indagini in corso

GROTTAMMARE – “Giallo” ambientale lungo la costa Picena in questi giorni.

Due pattuglie di Carabinieri Forestali della Stazione di San Benedetto del Tronto hanno riscontrato a Grottammare, nei pressi della foce del fiume Tesino, una notevole quantità di “ittiofauna” priva di vita, appartenente a varie specie.

“I militari hanno provveduto a prelevare campioni di carcasse di pesci e diverse aliquote di acqua. I campioni prelevati sono stati inviati rispettivamente all’Istituto Zooprofilattico di Fermo e al Dipartimento Arpam di Ascoli Piceno per l’effettuazione delle analisi del caso” affermano in una nota stampa, diffusa il 9 settembre, i Carabinieri Forestali.

I militari hanno provveduto a perlustrare un lungo tratto dell’alveo alla ricerca di elementi utili ai fini investigativi. Al momento non sono ancora state elaborate ipotesi sull’accaduto.

Dall’Arma concludono: “I Carabinieri Forestali proseguiranno nell’acquisire informazioni in attesa di poter implementare i dati con gli esiti degli esami di laboratorio per poter risalire alla causa della moria e per individuare eventuali responsabili”.

