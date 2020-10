SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maria Ricci ha compiuto 100 anni il 6 ottobre ricevendo telefonicamente gli auguri del sindaco Pasqualino Piunti.

Sambenedettese verace, è conosciuta in città come “la Gertrude”. La sua vita è sempre stata intimamente legata al mare. Sposò Federico Fiscaletti, proprietario e capitano di peschereccio, fratello di Francesco, partigiano sambenedettese caduto per la libertà, e ha sempre lavorato nel settore della pesca come commerciante di prodotti ittici. Ha avuto due figli, Giulia e Francesco.

Non ha mai guidato né utilizzato il telefonino ma non le sono mai mancati i modi per comunicare affetto per la sua famiglia che oggi ricambia l’amore ricevuto assistendola quotidianamente.

Fin quando ha potuto, ha trascorso le sue giornate coltivando l’orto e mangiando i prodotti della sua terra anche se la sua vera passione sono sempre stati i dolci. Perciò ha molto gradito la torta preparata per il compleanno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.