SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I film in programma al Cinema Concordia di San Benedetto dall’8 al 14 ottobre.

LACCI

GIOVEDÌ 8 ore 19:30-21:30

VENERDÌ 9 ore 21:30

10 ore 19:30-21:30

11 ore 17:30-19:30-21:30

LUNEDÌ 12 ore 21:30

Lacci, il film diretto da Daniele Luchetti, segue la storia di Aldo e Vanda. Siamo a Napoli, Aldo e Vanda si sposano giovanissimi, per amore e per desiderio d’indipendenza. Dalla loro unione nascono due bambini, Sandro e Anna. Con il passare del tempo Aldo si sente soffocare, crede che il matrimonio lo abbia imprigionato limitando la sua libertà. Attratto così da una giovane studentessa, all’età di trent’anni, Aldo decide di seguire ciò che lo appassiona davvero: scappa a Roma e abbandona improvvisamente sua moglie e i suoi figli, pur sapendo che quest’avventura non avrà futuro e che il suo posto è a casa con la sua famiglia…

IL CASO PANTANI

LUNEDI 12 ore 19:30

MARTEDI 13 ore 19:30-21:30

MERCOLEDI 14 ore 19:30-21:30

Il caso Pantani, film diretto da Domenico Ciolfi, racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al , giorno della sua morte. La sua prematura scomparsa in circostanze poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, è stata uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di San Valentino perdeva il suo Pirata. Il film è un omaggio a questo eroe sportivo italiano, ricordandolo come un giovane che in sella sulla sua bici ha raggiunto diversi traguardi, ma è stato sconfitto in una partita fatale.

Prezzi : 6,50 interi; 5,00 ridotti sotto i 12 e sopra i 65 anni

Contatti 342 1877277 335 6070843 0735 588246. Facebook Cinema teatro Concordia.