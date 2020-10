In azione Polizia e Guardia di Finanza

FERMO – Controlli in strada, nel Fermano, da parte delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Polizia di Stato e Fiamme Gialle in azione, dalla Questura raccontano in una nota stampa diffusa l’8 ottobre: “Nel corso dei controlli veniva fermato un uomo il quale stava transitando nel quartiere a bordo di una utilitaria nella quale il prezioso fiuto del cane della Guardia di Finanza ha consentito di trovare, nel cassetto portaoggetti, un involucro contenente marijuana detenuta per uso personale”.

“Droga sequestrata, patente ritirata e possessore segnalato alla Prefettura per l’applicazione delle conseguenti sanzioni previste” concludono dalla Questura di Fermo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.