CUPRA MARITTIMA – Ecco i film in programma al Cinema Margherita di Cupra Marittima dall’8 al 12 ottobre.

UNDINE – UN AMORE PER SEMPRE di Christian Petzold (DE/FR, 90′, 2020)

Undine è appena stata lasciata da Johannes, nonostante lui abbia giurato di amarla per sempre. Premio alla Migliore attrice e Premio della critica Internaz. a Berlino 2020

giovedì 8/10 ore 21,15

venerdì 9/10 ore 19,30

sabato 10/10 ore 21,15

domenica 11/10 ore 16,00 -19,30

LACCI di Daniele Luchetti (ITA, 100′, 2020)

Una storia di coppia durissima, che assomiglia molto all’Italia contemporanea.

Film di apertura Venezia 77

venerdì 9/10 ore 21,15

sabato 10/10 ore 19,10

domenica 17,30-21,15

Evento Speciale Nexo -La Grande Arte

MALEDETTO MODIGLIANI di Valeria Parisi (ITA, 92′, 2020).

Docufilm sulla vita dell’artista livornese dalla vita breve e tormentata, viene qui narrato da un punto di vista originale: quello di Jeanne Hébuterne, l’ultima giovane compagna.

lunedì 12/10 ore 19,30

martedì 13/10 ore 21,15

Cinema Ritrovato -restauri in 4k

CARO DIARIO di Nanni Moretti (ITA ,100′,1993) ediz restaur.

lunedì 12/10 ore 21,15

martedì 13/10 ore 19

La proposta del Cinema Margherita di questa settimana si sofferma sulla fragilità dei legami affettivi, offrendoci spaccati molto diversi ed apparentemente lontani; la Napoli borghese degli anni 80’ di Domenico Starnone, autore dell’omonimo libro, vista con gli occhi di Luchetti e la Berlino contemporanea di Undine, l’eroina germanica di Christian Petzold, trentenne innamorata ed attratta dagli abissi dei sentimenti. Due realtà complesse a confronto, accumunate da anime vulnerabili tormentate dall’eterna lotta tra idealismo e compromesso. Due sono gli eventi infrasettimali: la proiezione della versione restaurata di “Caro diario”, opera tra le più famose e amate di Nanni Moretti e “Maledetto Modigliani”, docufilm nell’ambito della rassegna “la grande arte al cinema”.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-Covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza sarà richiesto di registrarsi all’ingresso e la mascherina fino al raggiungimento del posto seduto. Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com. Per emergenza covid19 i posti in sala a disposizione sono limitati.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: € 6,50 interi, € 5,00 ridotti

Ingresso eventi speciali Nexo: € 10,00 /8,00

Info: tel 0735.778983 e www.cinemamargherita.com.

